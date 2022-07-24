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Son dakika gündem: Afganistan'da son iki günde seller nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti

AA - Bilal Güler - Güncel
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Son dakika gündem: Afganistan'da son iki günde seller nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Afganistan'ın 10 vilayetinde son iki günde seller nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Afganistan'ın 10 vilayetinde son iki günde seller nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Taliban'ın geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı, ağırlıklı olarak ülkenin doğusunda bulunan vilayetleri etkileyen seller nedeniyle basına açıklama yaptı.

Meydan Vardak, Paktika, Nangerhar, Nuristan, Pervan, Pençşir ve Paktiya dahil olmak üzere toplamda 10 vilayette etkili olan aşırı yağışların oluşturduğu seller nedeniyle şu ana kadar 13 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Öte yandan, 2 bin 500'den fazla evin tahrip olduğu, yaklaşık 2 bin hayvanın da telef olduğu belirtildi.

Açıklamada, sel bölgelerine ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ve selzedelere ilk insani yardımların ulaştırıldığı ifade edildi.

Ayrıca, şehirlerarası bazı yolların ulaşıma kapandığı ve hasar aldığı belirtilirken, ekiplerin yolları açmak için çalıştığı aktarıldı.

Bakanlık verilerine göre, son 1 ayda 20 vilayette meydana gelen seller nedeniyle 80'den fazla insan hayatını kaybetti, yaklaşık 120 kişi yaralandı.

AA / Bilal Güler - Güncel

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