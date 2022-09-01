Son dakika gündem: AFAD, Pakistan'daki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor Güncel Haberler Son dakika haber... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. AFAD koordinesinde, Sindh eyaletine bağlı Badin şehrinin Piru Lashari bölgesi kırsalında selzedelere yardım dağıtıldı. Yardım çalışmalarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Pakistan ordusu da destek verdi. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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