Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel