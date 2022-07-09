Son dakika gündem: Adıyaman'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı tutuklandı Son dakika habere göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçta gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçta gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 61 gram sentetik uyuşturucu ve 2 sentetik hap ele geçirilirken, 25 suç kaydı bulunan C.Ç, 20 suç kaydı bulunan M.L. ve 34 suç kaydı bulunan M.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. AA / Emin Tezerdi - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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