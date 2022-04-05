Son dakika gündem: Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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Son dakika gündem: Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Son dakika gündem: Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu saptanan 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda ismi açıklanmayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRFALI


Son dakika gündem: Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gündem: Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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