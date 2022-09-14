Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Güncel Haberler
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
Adıyaman'da Jandarma İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlene operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ulaşıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel