Adıyaman haberleri! ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 5 GÖZALTI Güncel Haberler Adıyaman haberlerine göre ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 şüpheli gözaltına alındı. ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Suriye kavga Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman haberleri! ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 5 GÖZALTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.