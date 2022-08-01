Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'da 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'da 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Yüreğir, Sarıçam ve Saimbeyli ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kimliği belirlenen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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