Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadın, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadın, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

M.K.A. yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda reçel yapmak için refüjdeki ağaçtan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı.

Yolun karşı tarafına savrulan kadınlara, S.D. yönetimindeki 06 BMV 149 plakalı otomobil de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadınların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü

Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü

Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü

Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü

Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü

Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü

Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü

Son dakika haberi | Refüjde turunç toplayan 3 kadın, otomobillerin çarpması sonucu öldü

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Otomobil, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title