Son dakika gündem: Adana'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Çokak Mahallesi'nde Cengiz Eker'e ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Fatih Azgın - Güncel