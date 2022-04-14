Son dakika gündem: Adana'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi - Haberler

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Son dakika gündem: Adana'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika gündem: Adana'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Çokak Mahallesi'nde Cengiz Eker'e ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Yangın, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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