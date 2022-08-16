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Son dakika gündem: Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü

Son dakika gündem: Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ruhsatsız tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç, yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ruhsatsız tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde oturan Doğukan Yıldız (18) temizlediği ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu başından yaralandı.

Ailesinin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, evde inceleme yaptı.

AA / Yusuf Tunur - Güncel

Ceyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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