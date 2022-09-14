Son dakika gündem: Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler: Adana'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Adana'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde ikamet eden S.C'nin uyuşturucu ticaretiyle uğraştığını belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 9 kilo 315 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şüpheli S.C. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Koyun Jandarma Adana Güncel Haberler Son Dakika

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