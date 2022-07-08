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Son dakika gündem: Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Son dakika gündem: Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika habere göre Adana'da evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Adana'da evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki apartmanın 12. katında bulunan dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan çift ile torunları dumandan etkilendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Yangının ilk tespitlere göre klimanın kısa devre yapması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Pınar Mahallesi Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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