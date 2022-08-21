Son dakika gündem: Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Hüseyin G'nin (46) vücudunun çeşitle yerlerine saçma isabet etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı Hüseyin G. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Hüseyin G, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Kozan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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