Son dakika gündem: Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri yakalandı - Haberler

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Son dakika gündem: Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri yakalandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika gündem: Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri yakalandı

Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bağözü Mahallesi'ndeki harnup bahçesinde dün çıkan kavgayla ilgili çalışma başlatan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyonda şüpheliler Fatih Ş, İsmail Ş. ve Ramazan E. yakalandı.

Harnup bahçesinde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan Muhammet Şahin (36) hayatını kaybetmiş, Kadir K. (17) ve Kadir K. (22) yaralanmıştı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Hisarcık Bağözü Kozan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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