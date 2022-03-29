Son dakika gündem: ABD, Rusya'nın Kiev ve Çernigiv'deki askeri eylemlerini azaltma kararı konusunda temkinli

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Rusya'nın Kiev ve Çernigiv'deki askeri eylemlerini azaltma kararına temkinli yaklaştıklarını ve süreci izleyeceklerini belirterek "Kiev ve çevresindeki askerlerin harekete geçirilmesinin bir geri çekilme değil kuvvetlerin kaydırılması olduğuna inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Bedingfield, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısını düzenledi.

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler ve Rusya'nın Kiev ve Çernigiv bölgelerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltma kararı alması konusundaki bir soru üzerine Bedingfield, "Bu konuyu izlemeli ve Rusya'nın sözlerini değil eylemlerini görmeliyiz." ifadesini kullandı.

Sahada yaşanan gelişmeler konusunda herkesin gözü açık davranması gerektiğini belirten Bedingfield, "Kimse Rusya'nın sözlerine kanmamalı. Kiev ve çevresindeki askerlerin harekete geçirilmesinin bir geri çekilme değil kuvvetlerin kaydırılması olduğuna inanıyoruz. Tüm dünya Ukrayna'nın diğer bölgelerine yönelik ağır saldırılara hazır olmalı." dedi.

ABD ve müttefiklerinin Moskova'ya karşı güçlü duruşunu sürdüreceğinin altını çizen Bedingfield, Rusya'nın ekonomisine baskıyı da sürdüreceklerinin altını çizdi.

Beyaz Saray Abramoviç'in zehirlenme iddialarını yakından izliyor

Rus Oligark Roman Abramoviç ve Ukraynalı heyetin Kiev'deki bir toplantıdan sonra zehirlenme belirtileri gösterdiğine ilişkin iddialar konusunda Bedingfield, "Özellikle Rusya'nın bu konudaki tarihini dikkate aldığımızda tabii ki bu haberler bizi alarma geçirdi. Ancak konunun farkında olduğumuzu söylemenin dışında şu anda size bu haberleri teyit edemem." yorumunda bulundu.

Bedingfield, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki "Bu adam artık iktidarda kalamaz." sözlerinden dolayı pişman olmadığını da sözlerine ekledi.

Oscar Ödül Törenlerinde Oyuncu Will Smith'in Komedyen Chris Rock'a tokat atmasına ilişkin ise Bedingfield, bu konuda Beyaz Saray'ın resmi bir yorumu olmadığını söyledi.