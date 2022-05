Son dakika gündem: ABD'deki ırkçı saldırının zanlısının daha fazla siyahiyi öldürmeyi amaçladığı iddia edildi - Haberler

NEW New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron'ın, saldırıyı düzenlediği süpermarketten "daha fazla siyahi öldürmek için" ayrılmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Erie ilçesi Bölge Savcısı John Flynn, CNN'e verdiği demeçte, Gendron'ın, daha fazla siyahiyi öldürmek için bulunduğu süpermarketi terk etmeye niyetli göründüğünü söyledi.

Gendron'ın ailesiyle yaşadığı ev, kullandığı araba, olay yerindeki kalıntılar ve sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere kanıtları taradıklarını ifade eden Flynn, saldırganın bu niyetiyle ilgili "Daha fazla detaya inmemiz gerekiyor." dedi.

Müfettişlerin ayrıca 18 yaşındaki beyaz ırkçı gencin Buffalo'ya gitmeden önce bağlantılı olduğu herkesi ve kullandığı silahın değiştirilip değiştirilmediği konusunu da araştırdığı kaydedildi.

Daha önce de bir okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu anlaşılan tetikçinin kendisine zarar vermemesi için sürekli gözetim altında tutulduğu, Gendron'ın ailesinden hiç kimsenin kendisini görmek için talepte bulunmadığı bildirilmişti.

Olay

Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayımladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmiş, ırkçı nedenle yapıldığı açıklanan saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatılarak saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklanmıştı.

Hakim karşısına çıkarılan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen saldırgan Gendron, yarın ikinci kez duruşmaya çıkacak.

Polis, saldırgana ait olduğu düşünülen manifestoyu inceliyor

Öte yandan polis, saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı.

ABD medyasına göre, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor.

Manifestoda, saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" şeklinde tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda, 2020'de Kovid-19 salgınında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan grafiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

Biden: "Irkçı motifle düzenlenen bu nefret suçu tiksindirici"

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek "Irkçı motifle düzenlenen bu nefret suçu tiksindirici." demişti.

Biden, "Beyaz milliyetçiliği' adı altında işlenen bu iğrenç eylem dahil her türlü domestik terör, Amerika'da savunduğumuz her şeye aykırı. Nefret, hiçbir yerde güvenli liman bulmamalı. Nefret kaynaklı domestik terörü bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.