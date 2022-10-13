Son dakika gündem: ABD'de gebe kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan kadın için ölüm cezası istendi Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bowie County bölgesinde savcılar, gebe bir kadını öldürüp bebeğini çalma girişiminde bulunan kadına ölüm cezası verilmesini istedi. ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bowie County bölgesinde savcılar, gebe bir kadını öldürüp bebeğini çalma girişiminde bulunan kadına ölüm cezası verilmesini istedi. Bowie County jürisinin daha önce suçlu bulduğu Taylor Parker hakkındaki davada, ceza aşamasının başında savcılardan ölüm cezası isteği geldi. Jüriyi, Parker'ın ölüm cezası almamasına ve şartlı tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ikna etmeyi uman avukatları, Parker'ın akıl hastası olduğunu göstereceklerini söyledi. Ekim 2020'de, 21 yaşındaki gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'un doğmamış bebeğini almak isteyen ve Hancock'u öldüren Taylor Parker 14 Ekim 2022'de suçlu bulunmuştu. Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı aktarılmıştı. Kaynak: AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Teksas Güncel Haberler Son Dakika

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