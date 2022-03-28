Son dakika gündem: ABD Almanya'ya 6 savaş uçağı gönderiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: ABD Almanya'ya 6 savaş uçağı gönderiyor

AA - Kasım İleri - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: ABD Almanya'ya 6 savaş uçağı gönderiyor

Son dakika gündem haberi... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'ya 6 elektronik harp kabiliyetine sahip EA-18G Growler tipi savaş uçağı gönderileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'ya 6 elektronik harp kabiliyetine sahip EA-18G Growler tipi savaş uçağı gönderileceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, son zamanlarda ABD'nin NATO'nun doğu kanadını tahkim çabaları kapsamında Almanya'ya 6 adet EA-18G Growler tipi savaş uçağı göndereceklerini söyledi.

Bu uçakların bölgede varlık göstermek için gönderildiğini vurgulayan Kirby, uçakların elektronik harp ve önleme kabiliyetleriyle bilindiğini belirtti.

Kirby, Almanya'ya bu uçaklarla birlikte bakım ekiplerinde yer alanlar da dahil 240 askerin de gönderileceğini kaydetti.

AA / Kasım İleri - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Almanya, Savaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title