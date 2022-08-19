Son dakika gündem: 2 yaşındaki bebeğini öldüren anne: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu

ANTALYA'da, 2 yaşındaki kızı Betül'ü öldüren Mersiye Gök (25), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, "İçimde sürekli başka birisi vardı. İçimdeki insan geldi, kızımın hayatına sebep oldu" dedi.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde, 13 Mayıs'ta, Betül Gök evde ölü bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarla Sarılar Mahallesi'ndeki eve gitti. Ekipler oturma odasında kanepenin üzerinde Betül Gök'ün hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekibinin incelemesinde, kalbinin üzerinde 2 bıçak yarası olduğu anlaşılan bebeğin, yaklaşık 10 saat önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sanık avukatı İlknur Baş, müvekkilinin uzun yıllar psikolojik sorunları olduğunu ve koronavirüs salgını süresince bu durumun daha da ağırlaştığını belirtti. Müvekkilinin tedavisine çok geç başlandığını anlatan İlknur Baş, "Anne ve babasının da psikolojik rahatsızlık geçirdiğini biliyoruz. Psikolojik rahatsızlıklar kalıtsal olabilmektedir. Müvekkilimin tedavisine cezaevinde devam edilmektedir. Davranışlarını yönlendirme yeteneği yoktur. Cezai ehliyetinin olmadığına dair rapor geleceğini değerlendiriyoruz. Tüm deliller toplanmıştır. Cezaevinde zor şartlarda tedavi olmaktadır. Olaya ilişkin tüm deliller toplanmıştır, müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi. Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.