Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Haberler

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Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Son dakika gündem haberi... Baskil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Baskil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Baskil Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vakıfbank Ortaokulu tarafından düzenlenen programa, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Programda, günün anlamı ve önemi ile ilgili konuşma yapıldı, şiirler okundu, türküler seslendirildi, resim, şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kaymakam Yılmaz da yayımladığı mesajda, "Çanakkale Zaferi, milletimizin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının ilanı ve tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneğidir." ifadelerini kullandı.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

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