BEBEK'TE KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU

Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Boğazı'nda, Ukrayna'dan İstanbul'a gelirken dümeni kilitlenen 173 metre boyundaki Lady Zehma adlı kargo gemisi, Bebek Sahili'ne 40 metre kala karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkör ve Botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Boğaz trafiğe geçici olarak askıya alındı.

FENERE ÇARPTIKTAN SONRA KARAYA OTURDU

Ukrayna'dan İstanbul'a gelen 173 metre boyunda, 29 metre genişliğindeki Lady Zehma adlı kargo gemisi 21.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada dümeni kilitlendi. Siren çalarak sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı çapa atarak durmaya çalıştı. Ters dönerek sahildeki gezi teknelerine doğru sürüklenmeye devam eden gemi, Bebek Feneri'ne çarptı. Gemi, sahile 40 metre kala karaya oturdu. Büyük paniğe neden olan kaza sonrası olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkör ve Botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

KANDİLLİ AÇIKLARINDA SİREN ÇALMAYA BAŞLADI

Gezi teknesi kaptanlarından Erol Hizarcı, geminin sürüklenmeye başlamasıyla panik yaşadıklarını belirterek 'Gemi Kandilli açıklarında siren çalmaya başladı. Sancak çapasından ışıklar geliyordu, kaynakla bir şeyi kesmeye çalışıyorlardı galiba. 'Güm' diye bir ses geldi, herhalde o çapanın zincirini kestiler. Çapayı atamayınca bizim yatların üzerine doğru döndü. Ben de arkadaşlara bağırdım 'kaçın' diye. Taş fenerin olduğu yerde karaya oturdu. Hepimiz kaçtık. Gemi şu an kendi imkanlarıyla çıkmaya çalışıyor. Telsizden dinlediğimiz kadarıyla kaptan kurtarmaları kabul etmiyor. Çıkabileceğini sanmıyorum, kazıya kazıya geldi. Yatlara 50 metre kala durdu' diye konuştu. İsmail Hünük adlı gezi teknesi çalışanı ise 'Arkadaşlarla oturuyorduk, ileriden demir atmaya başladı. Normalde düz giden gemi dümeni kilitleyin bu tarafa döndü. Ben de o sırada kaptana ve arkadaşlara haber verdim. Kıyı Emniyetin en büyük römorkörü 'Nene Hatun' gemiyi çekmek için hazırlanıyor' dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kazayla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Valiliğin yaptığı açıklamada 'Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazında dümen arızası yapan Liberya uyruklu LADY ZEHMA isimli 173 metre boyundaki kargo gemisi, bugün saat 21.00 sıralarında karaya oturmuş ve Bebek Koyu'na demirlemiştir. Gemide meydana gelen arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkör ve Botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ivedilikle olay mahalline sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemelerde; herhangi bir yaralanma, can kaybı ve çevre kirliliği bulunmayan olay nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır' denildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. 'Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu'na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi.'