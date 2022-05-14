Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

GÜMÜŞHANE (AA) - Cenaze namazının kılınacağı cami

Cenaze törenine katılanlar

Şehidin bir yakınının şehidin tabutu başında ağlaması

Şehidin cenaze namazının kılınması

Şehit için dua edilmesi

Şehidin tabutu başında ağlayan yakınları

Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Küçük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.