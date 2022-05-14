Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı
AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Cenaze namazının kılınacağı cami Cenaze törenine katılanlar Şehidin bir yakınının şehidin tabutu başında ağlaması Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin tabutu başında ağlayan yakınları Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Harekatı...
GÜMÜŞHANE (AA) - Cenaze namazının kılınacağı cami
Cenaze törenine katılanlar
Şehidin bir yakınının şehidin tabutu başında ağlaması
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için dua edilmesi
Şehidin tabutu başında ağlayan yakınları
Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Küçük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
AA / Beşir Kelleci - Güncel