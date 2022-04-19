İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İSTANBUL merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 12 şüpheli şüpheliye yönelik bu gün sabah saatlerinde İstanbul merkezli Erzurum ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında birçok dijitale el konulduğu ayrıca örgüt liderine ait kitap bulunduğu ve şüphelilerin arasında halen aktif kamu personeli olan kişilerin de olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel