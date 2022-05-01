Son dakika! GÖÇMEN ADRES BELGESİ USULSÜZLÜĞÜNE 7 TUTUKLAMA - Haberler

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Son dakika! GÖÇMEN ADRES BELGESİ USULSÜZLÜĞÜNE 7 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te göçmen adres belgelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

GAZİANTEP'te göçmen adres belgelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, geçici koruma altındaki kişilerin adres güncellemelerinin para karşılığı usulsüz şekilde yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, 'tercümanlık bürosu' adıyla faaliyet gösteren 3 iş yerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda sahte olduğu saptanan 1 mühür, 2 kaşe, çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Haberler

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