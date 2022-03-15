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Son dakika... Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Son dakika... Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Son dakika haberler... Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik üç ayrı operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G, R.G, E.K, T.E ve U.Y'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Giresun, Güncel, Haberler

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