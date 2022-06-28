Son dakika... Giresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Giresun'un Dereli ilçesinde babası tarafından tabanca ile vurulan kişi öldü. Giresun'un Dereli ilçesinde babası tarafından tabanca ile vurulan kişi öldü. İddiaya bilgiye göre, Çalca köyünde A.K. (79) ile oğlu Ömer K. (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada A.K, ruhsatsız tabancayla oğluna ateş etti. Ömer K. hayatını kaybetti, babası jandarma tarafından gözaltına alındı. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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