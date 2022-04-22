Son dakika haberi | Gezi Ana Davası'nda karar günü: Sanıklar son savunmalarını yapacak

İSTANBUL (DHA) - İSTİNAF mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Ana Davası'nda bugün karar çıkması bekleniyor. Savcı mütalaasında, davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala ile Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunurken; 6 sanık için 20'şer yıla kadar hapis talebinde bulunmuştu. Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı son savunmalarını yapacak.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, sanıklar ve avukatları bugün son savunmalarını yapacak. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor. Bir süredir duruşmalara katılmayan Kavala savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği mütalaası sonrasında 21 Mart'taki duruşmaya katılmıştı.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI SUNMUŞTU

Duruşma savcısı ara celsede sunduğu mütalaasında, sanıklar Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için TCK'nin 312. maddesi uyarınca "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu. Diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Yakalamalı sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki dosyanın ise ayrılması istendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

ÇARŞI DAVASI DA BOZULMUŞTU

Demirören Haber Ajansı / Güncel