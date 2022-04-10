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Son Dakika | Germencik'te Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Son Dakika | Germencik'te Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Serkan Demircioğlu Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Demircioğlu tebrikleri kabul etti.

Törene Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

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