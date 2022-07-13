Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: KYK faizleri konusunda gereken çalışma yapılacak
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Son dakika: Gençlerin son zamanlarda dert yakındığı Kredi Yurtlar Kurumu faizleri hakkında açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gereken çalışmaların kısa sürede yapılacağını açıkladı. Kasapoğlu, çalışmanın detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını dile getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıklamak için basın mensuplarının karşısına geçti.
"GENÇLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN MAĞDUR ETMEDİK"
Kasapoğlu, son dönemde gençlerin en büyük sorunlarından biri haline gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi faizleri konusuna da değindi. Kasapoğlu, "Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak" dedi.