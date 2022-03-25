Son dakika! GECE KULÜBÜ İŞLETMECİLERİNİN SİLAHLI ÇATIŞMASINDA 1 ÖLÜ, 1 YARALI, 5 GÖZALTI

BURSA'da, bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada işletmeci Nevzat Yasa (54) yaşamını yitirdi, başka bir kulübün işletmecisi olan İ.D. (46) yaralandı. Olayla gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübü işletmecisi Nevzat Yasa ile aynı bölgede gece kulübü işleten İ.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat Yasa ve İ.D., birbirlerine silah çekti. Taraflar birbirlerine karşı ateş açarken, İ.D.'nin tabancasından çıkan mermi Nevzat Yasa'nın sırtına, Nevzat Yasa'nın tabancasından çıkan mermi ise İ.D.'nin bacağına isabet etti. Yasa ve İ.D. kanlar içerisinde kalırken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yasa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen S.D. (49), B.Y. (23), E.Ö. (20), K.G. (26) ve C.S.'yi (46) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İ.D.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)