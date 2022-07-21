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Son Dakika | Geç geldiği iddiasıyla camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Bozbey - Güncel
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Son Dakika | Geç geldiği iddiasıyla camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: BURSA'da Nizamettin P. (30), kalp krizi geçiren babası Şehzat P. (66) için çağırdığı sağlık ekibinin geç geldiğini öne sürüp, ambulansın camını kırdı.

BURSA'da Nizamettin P. (30), kalp krizi geçiren babası Şehzat P. (66) için çağırdığı sağlık ekibinin geç geldiğini öne sürüp, ambulansın camını kırdı. Sağlık ekipleri hem kalp krizi geçiren Şehzat P.'yi hem de ambulansın camını kırdığı sırada kolu kesilen Nizamettin P.'yi hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi'nde meydana geldi. Evde kalp krizi geçiren Şehzat P.'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans hastayı almak için yola çıktığında Şehzat P., yakınları tarafından kendilerine ait özel minibüsle hastaneye götürülmek istendi. O sırada minibüs ile yolda karşılaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Şehzat P.'yi ambulansa almak için aracı durdurdu.

OĞLU SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRDI

Sağlık ekipleri, Şehzat P.'yi ambulansa aldığı sırada oğlu Nizamettin P., sağlık ekiplerine geç geldikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Ambulansa binmek isteyen Nizamettin P. ile sağlık ekipleri arasında tartışma yaşandı. Bu sırada ambulansa saldıran Nizamettin P., aracın arka camına yumruk atarak, camı kırdı. Kırılan camın kolunu kestiği Nizamettin P. ve babası Şehzat P., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Hastanede de taşkınlık çıkaran Nizamettin P.'nin, kesilen koluna sağlık ekipleri müdahale ederken, Şehzat P.'nin duran kalbi yeniden çalıştırdı. Şehzat P., Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerine saldıran Nizamettin P. ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Kalp Krizi Orhangazi Hürriyet Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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