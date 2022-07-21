Son Dakika | Geç geldiği iddiasıyla camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı

BURSA'da Nizamettin P. (30), kalp krizi geçiren babası Şehzat P. (66) için çağırdığı sağlık ekibinin geç geldiğini öne sürüp, ambulansın camını kırdı. Sağlık ekipleri hem kalp krizi geçiren Şehzat P.'yi hem de ambulansın camını kırdığı sırada kolu kesilen Nizamettin P.'yi hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi'nde meydana geldi. Evde kalp krizi geçiren Şehzat P.'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans hastayı almak için yola çıktığında Şehzat P., yakınları tarafından kendilerine ait özel minibüsle hastaneye götürülmek istendi. O sırada minibüs ile yolda karşılaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Şehzat P.'yi ambulansa almak için aracı durdurdu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.