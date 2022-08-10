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Son Dakika | Gebze'de orman yangını (2)

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Son Dakika | Gebze'de orman yangını (2)

Son dakika gelişmesine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIKocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi'nde çıkan yangına, söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi'nde çıkan yangına, söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildi. Havadan müdahaleyle yamaç bölgede, 40 dönüm alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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