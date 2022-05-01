Son dakika haber... Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı
AA - Melike Gallenkuş - Güncel
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Son dakika haberleri... İstanbul Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde dün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları esnasında pompalı tüfekle havaya ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kimlik bilgileri belirlenen M.O. (23) gözaltına alındı.
Zanlının olayda kullandığı tüfek de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "meskun mahalde ateş¸ etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.
AA / Melike Gallenkuş - Güncel