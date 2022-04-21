Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, kentteki terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına eylem arayışı içerisinde oldukları yönünde istihbari bilgilere ulaşılan 2 terörist gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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