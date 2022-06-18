Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu.

Araçtaki O.K. ve D.A'nın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep Tragger Nurdağı Güncel Haberler Son Dakika

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