Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler aramada, 155 gram sentetik uyuşturucu, 51 uyuşturucu hap ve 3 gram eroin ele geçirdi, 18 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel