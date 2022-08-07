Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 480 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Mehmet Akif Parlak Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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