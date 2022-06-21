Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Haberler

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Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.  6 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda; 354 gram metamfetamin, 840 gram esrar, 67 kök kenevir, 9 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 15 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette sorgularına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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