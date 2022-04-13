Son dakika... GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinin bir odasına kurduğu özel sera sistemiyle uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde kurduğu özel sera sistemi ile uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kapısı kırılarak girilen evin odasında özel kurulmuş sera sisteminde yetiştirilen 10 kök skunk maddesi ile 500 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.