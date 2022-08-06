Son Dakika | Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü Son dakika haber... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektarlık meşelik alanda zarar göndü. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektarlık meşelik alanda zarar göndü. Arfalı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz ve yangın söndürme araçları ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla alevler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü. Güncel AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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