Son dakika! Gaziantep'te orman yangını (2) Son dakika haberler... VALİ GÜL: KONTROL ALTINA ALINDIGaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. VALİ GÜL: KONTROL ALTINA ALINDI Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi. Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika! Gaziantep'te orman yangını (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.