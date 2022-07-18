Son dakika! Gaziantep'te orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Son dakika haberler... VALİ GÜL: KONTROL ALTINA ALINDIGaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
VALİ GÜL: KONTROL ALTINA ALINDI
Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel