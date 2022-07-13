Son dakika: Gaziantep'te motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika: Gaziantep'te motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Son dakika: Gaziantep'te motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

M.C.K. (43) idaresindeki 38 DYC 76 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi'ndeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki F.C'ye çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile F.C. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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