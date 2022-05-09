Son Dakika | Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ve para gasbeden 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ve para gasbeden 3 zanlı tutuklandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ve para gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp silah gösteren zanlıların 2 kişinin cep telefonu ve parasını gasbetmesi ve bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.Ş, M.D. ve M.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title