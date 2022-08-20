Son Dakika | Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (9) Güncel Haberler Son dakika haber... GAZİANTEP'İN 20 AĞUSTOS KABUSU20 Ağustos, Gaziantep'te kötü olayların yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti. GAZİANTEP'İN 20 AĞUSTOS KABUSU 20 Ağustos, Gaziantep'te kötü olayların yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti. Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 20 Ağustos 2012'de Karşıyaka Polis Merkezi yakınlarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 20 Ağustos 2016'da ise bu kez terör örgütü DEAŞ tarafından Beybahçe Mahallesi'nde bir düğüne canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 54 kişi hayatını kaybetti. Son olarak bugün 20 Ağustos 2022'de Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada 16 kişi yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş Ramazan Bayramı Karşıyaka Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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