Son dakika: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI

Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki ayrı araca operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan araçlarda yurda yasa dışı yollarla sokulmuş 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Polis, Güncel, Haberler

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