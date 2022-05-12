Son Dakika | Gaziantep'te hudut karakoluna havan saldırısı; 4 asker, 1 sivil yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hain terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."
Demirören Haber Ajansı / Güncel