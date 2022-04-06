Son dakika... Gaziantep'te hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anların kameraya yansıdığı olayla ilgili 2 tutuklama - Haberler

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Son dakika... Gaziantep'te hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anların kameraya yansıdığı olayla ilgili 2 tutuklama

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Son dakika... Gaziantep'te hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anların kameraya yansıdığı olayla ilgili 2 tutuklama

Son dakika haberler... Gaziantep'te bir kişinin klima ünitesi çalmak isterken, aynı caddedeki dükkandan demir çalan 2 kişiyle karşılaşmasının güvenlik kamerasına yansımasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin klima ünitesi çalmak isterken, aynı caddedeki dükkandan demir çalan 2 kişiyle karşılaşmasının güvenlik kamerasına yansımasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde 1 Nisan'da bir kişinin klima ünitesi çalmak isterken, aynı caddedeki dükkandan demir çalan 2 kişiyle karşılaşmasının görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, klima ünitesinin parçalarının çalan M.B'yi ve dükkandan demir çalan O.T'yi farklı adreslerde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Diğer zanlı M.A.A. ve çalıntı malzeme satın aldığı belirlenen M.D. ise adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 1 Nisan'da bir kişinin klima ünitesi çalmak isterken, aynı caddedeki dükkandan demir çalan iki kişiyle karşılaşması iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Nisan, Güncel, Haberler

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