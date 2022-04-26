Son dakika: GAZİANTEP - DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği 5 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AA / Güncel