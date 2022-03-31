GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayı göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title